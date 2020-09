Libia | il premier al-Sarraj è pronto a dimettersi | il passo indietro «entro fine ottobre»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Illibico Fayez al-si dimetterà. L’annuncio è arrivato in un discorso alla nazione trasmesso in tv, nel corso del quale al-ha fatto sapere che per ladel mese prossimo consegnerà il suo incarico ad un nuovo Consiglio presidenziale. Le voci su un possibile e imminentedi al-circolavano da alcune ore, ma erano state smentite. Ieri il ministro del Lavoro di Tripoli, Al-Mahdi al-Amin, aveva commentato: «E’ falso, sono voci fatte girare ad arte per disinformare e destabilizzare». Secondo quanto riportato ieri da Bloomberg, e inizialmente smentito da fonti governative libiche,ha ...