Juve, si aspetta Milik per chiudere Dzeko: c'è anche l'alternativa low cost (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Juventus per il momento rinuncia a Luis Suarez per paura che i tempi tecnici per l'ottenimento della cittadinanza siano troppo lunghi. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lantus per il momento rinuncia a Luis Suarez per paura che i tempi tecnici per l'ottenimento della cittadinanza siano troppo lunghi.

AlfredoPedulla : Una telefonata di #Paratici a #Milik per sbloccare tutto. Gli spiegherà perché la #Juve rinuncia. La #Roma aspetta #Milik. E la #Juve #Dzeko - forumJuventus : CT: 'Juve, nuove gerarchie. In mezzo al campo salgono le quotazioni di McKennie. E Pirlo si aspetta molto pure da R… - marcoconterio : ?? Il punto su valzer delle punte #Suarez - Tempi lunghi per passaporto. Passaggio a #Juventus difficile adesso.… - salvador_erre : RT @GiornoSanto: Buongiorno, oggi 16 Settembre, mancano 19 giorni alla fine del calciomercato estivo. Nella foto qui sotto i dirigenti del… - GiornoSanto : Buongiorno, oggi 16 Settembre, mancano 19 giorni alla fine del calciomercato estivo. Nella foto qui sotto i dirige… -