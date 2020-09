Il venerdì di Rai 1 si riaccende con Tale e quale show 2020: le anticipazioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) È arrivato il momento di riaccendere la musica anche su Rai 1 con il grande spettacolo. Da 10 anni il programma di Carlo Conti ci tiene compagnia e adesso è arrivato il momento di rivedere in tv Tale e quale show; è tutto pronto per la partenza del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre, per nove settimane, dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “Tale e quale show”, il varietà di punta di Rai1, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social. Tale E quale show 2020: SI RIPARTE AL VENERDI’ SERA Quest’anno si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) È arrivato il momento dire la musica anche su Rai 1 con il grande spettacolo. Da 10 anni il programma di Carlo Conti ci tiene compagnia e adesso è arrivato il momento di rivedere in tv; è tutto pronto per la partenza del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre, per nove settimane, dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “”, il varietà di punta di Rai1, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.: SI RIPARTE AL VENERDI’ SERA Quest’anno si ...

