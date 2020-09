I cinesi fanno shopping al Mercatone Uno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cesano Maderno, Monza e Brianza,, 16 settembre 2020 - Un pezzo di Mercatone Uno potrebbe finire ai cinesi di Max Factory . Continua in Brianza lo shopping del Dragone, stavolta a suscitare l'interesse ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cesano Maderno, Monza e Brianza,, 16 settembre 2020 - Un pezzo diUno potrebbe finire aidi Max Factory . Continua in Brianza lodel Dragone, stavolta a suscitare l'interesse ...

arquer12 : Semplice. Non fanno guadagnare gli amici degli amici. In questo caso le ditte cinesi che producono quegli abomini d… - Maicuntent1986 : @SiavoushF Ahahaha io non capisco perché fanno ste cose i cinesi?? - EnricoPiccinel1 : @Peter_Italy Lo fanno per incentivare i monopattini elettrici(cinesi) perché sulle strade urbane posso circolare solo sulla ciclabile - Gandalf1948 : RT @Sandra_Savino: Summit UE-Cina ieri: solo promesse. Imprese cinesi qui fanno quello che vogliono, europee in Cina senza tutele. Ma ci tr… - matteo_santa : RT @Sandra_Savino: Summit UE-Cina ieri: solo promesse. Imprese cinesi qui fanno quello che vogliono, europee in Cina senza tutele. Ma ci tr…

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 16 settembre 2020 - Un pezzo di Mercatone Uno potrebbe finire ai cinesi di Max Factory ... Sappiamo che i player del settore non fanno a gara per assicurarsi i vecchi ...

Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan: la denuncia arriva da una virologa cinese

“Il Coronavirus è stato creato dall’uomo in un laboratorio a Wuhan”. A dirlo è Li-Meng Yan, virologa cinese, dipendente della Hong Kong School of Public Health, durante una puntata di Loose Women, un ...

La Wto boccia la guerra commerciale di Trump contro la Cina

NEW?YORK?- La trade war di Trump viola il diritto internazionale. La World Trade Organization ha deciso che i dazi aggiuntivi imposti dagli Stati Uniti contro la Cina nel 2018 sono contrari alle regol ...

