Grande Fratello, record di uscita: concorrente abbandona la casa dopo 24 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande Fratello Vip, record di uscita: concorrente abbandona la casa dopo 24 ore. Nella notte Flavia Vento ha deciso di uscire dalla casa record di uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: Flavia Vento ha deciso di abbandonare il gioco dopo solo 24 ore dall’entrata. Durante la giornata è stata davvero molto male, ha pianto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)Vip,dila24 ore. Nella notte Flavia Vento ha deciso di uscire dalladidalladelVip: Flavia Vento ha deciso dire il giocosolo 24 ore dall’entrata. Durante la giornata è stata davvero molto male, ha pianto … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - GiancarloMaren2 : RT @Joefa39887491: Patrioti e Patriote d'Italia noi di Destra, siamo una grande famiglia, quando siamo in difficolta' dimostriamo di avere… - msmartali : Ho il blocco dell'appassionata di trash: non mi va di vedere Uomini e donne, non mi va di vedere il Grande Fratello… -