Grande Fratello | è bufera su Fausto Leali La frase sul Duce che potrebbe farlo espellere Video

Roma, 16 set – A 48 ore dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip 5 è già bufera sui partecipanti. Dopo il ritiro di Tommaso Zorzi per sospetto Covid e la defezione di Flavia Vento, che ha dato forfait fuggendo in lacrime dalla casa per la mancanza dei suoi adorati cani, è stato poi il turno di Fausto Leali. Il cantautore bresciano si è infatti lasciato andare ad affermazioni piuttosto coraggiose su Benito Mussolini, facendo immediatamente esplodere la polemica sui social. Tanto che ora un nutrito contingente di «anime belle» tra gli utenti della Rete sta chiedendo a gran voce l'espulsione dal reality del cantante che vinse Sanremo cantando Ti Lascerò con Anna Oxa. Ma cerchiamo di capire cosa è successo.

