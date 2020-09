Giulia De Lellis a cena con il migliore amico di Damante | “La storia con Beretta continua”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovo scoop riguardanteDee Andrea: come si vocifera da tempo, tra i due si sarebbe insinuato uno dei migliori amici del dj veronese, Carlo. La relazione traDee Andreasembra essere in un momento di pausa. Recentemente lui ha definito l’influencer “la donna più importante della … L'articoloDecon ildi: “Laconcontinua” proviene da www.meteoweek.com.

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Giulia De Lellis, una delle più grandi, e più amate, influencer del Bel Paese. Solitamente Giulia non ribatte ai gossip che riguardano la sua vita privata, ...Giulia De Lellis si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei fan. Così, l'influencer è tornata a parlare della fine della relazione con Andrea Damante. Ha confermato che da due mesi non ...Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo dopo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 sette ...