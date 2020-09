Fausto Leali parla di Mussolini al GF VIP 5 e sui social si chiede la squalifica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giorno 1 in casa del Grande Fratello VIP 5 ed è già successo di tutto. Il pubblico di Pomeriggio 5 ha ammirato la contessa de Blanck completamente nuda, mentre in camera sua si cambiava; per tutto il giorno Flavia Vento ha minacciato di aprire la porta rossa e andare via, cosa che ha poi fatto. Ma non solo. Fausto Leali si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Benito Mussolini e anche su Hitler. Una cosa che sui social non è passata inosservata tanto che molti spettatori del GF VIP, hanno invocato la squalifica per il cantante. Ma che cosa ha detto Fausto Leali ? Quali sono state le considerazioni fatte che hanno portato i telespettatori del GF VIP a invocare la squalifica? Flavia Vento abbandona anche il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giorno 1 in casa del Grande Fratello VIP 5 ed è già successo di tutto. Il pubblico di Pomeriggio 5 ha ammirato la contessa de Blanck completamente nuda, mentre in camera sua si cambiava; per tutto il giorno Flavia Vento ha minacciato di aprire la porta rossa e andare via, cosa che ha poi fatto. Ma non solo.si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Benitoe anche su Hitler. Una cosa che suinon è passata inosservata tanto che molti spettatori del GF VIP, hanno invocato laper il cantante. Ma che cosa ha detto? Quali sono state le considerazioni fatte che hanno portato i telespettatori del GF VIP a invocare la? Flavia Vento abbandona anche il ...

