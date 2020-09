Emilia Clarke e Matt Smith: nuova coppia all'orizzonte? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Emilia Clarke e Matt Smith stanno davvero uscendo insieme? È quello che pensa il web dopo aver visto le foto delle star de Il Trono di Spade e Doctor Who a cena a fuori per le strade di Londra. Che la vita reale ci stia dando il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno? Emilia Clarke e Matt Smith sono stati fotografati insieme dopo una cena in quel di Soho, Londra, e ora il web sta impazzendo all'idea che l'interprete di Daenerys Targaryen e l'Undicesimo Dottore possano avere una relazione. C'è poco da dire, è un abbinamento tanto adorabile quanto inaspettato. Non solo sono due degli attori britannici più promettenti della loro generazione, ma hanno già alle spalle dei ruoli iconici in serie tv di fama ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)stanno davvero uscendo insieme? È quello che pensa il web dopo aver visto le foto delle star de Il Trono di Spade e Doctor Who a cena a fuori per le strade di Londra. Che la vita reale ci stia dando il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno?sono stati fotografati insieme dopo una cena in quel di Soho, Londra, e ora il web sta impazzendo all'idea che l'interprete di Daenerys Targaryen e l'Undicesimo Dottore possano avere una relazione. C'è poco da dire, è un abbinamento tanto adorabile quanto inaspettato. Non solo sono due degli attori britannici più promettenti della loro generazione, ma hanno già alle spalle dei ruoli iconici in serie tv di fama ...

Tonny_Shakur : @Marshall4ever_ @Eminem @GalGadot @ShadyRecords @emiliaclarke Emma stone or Emilia Clarke - VanityFairIt : Tra sorrisi e sguardi complici, sembra che i due possano essere legati da qualcosa più di un'amicizia #Gossip - rosiebIunt : @sgisrare emilia clarke lufa-lufa - infoitscienza : Emilia Clarke e Matt Smith, è nata una storia d amore (reale)? - MissOHaras : @_Karashi_san Anche io. Visto anche in Last Christmas, con Emilia Clarke, e Un piccolo favore. -

