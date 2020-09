Covid 19 a Napoli, positivi 14 vigili: chiusa la stazione San Lorenzo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid 19 a Napoli: 14 vigili urbani sono risultati positivi al virus (mentre altri 150 sono in quarantena). Un mini-focolaio di Covid 19 tra i vigili urbani ha portato alla chiusura della stazione San Lorenzo a Napoli (che opera nella zona tra Piazza Garibaldi e i Decumani). Come riporta “Il Mattino”, 14 vigili sono risultati positivi … Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 settembre 2020)19 a: 14urbani sono risultatial virus (mentre altri 150 sono in quarantena). Un mini-focolaio di19 tra iurbani ha portato alla chiusura dellaSan(che opera nella zona tra Piazza Garibaldi e i Decumani). Come riporta “Il Mattino”, 14sono risultati

