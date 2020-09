Corruzione e riciclaggio, 11 arresti a Latina. In manette anche il colonnello dei Carabinieri coinvolto nel caso Consip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa volta non c’è stato un semplice avviso di garanzia o una mera sospensione dal servizio. Il colonnello Alessandro Sessa, già coinvolto nel caso Consip, accusato di depistaggi per colpire l’ex premier Matteo Renzi puntando sul padre Tiziano, ma poi prosciolto, è stato arrestato e messo ai domiciliari. L’ufficiale dell’Arma è incappato in un’inchiesta dell’Antimafia di Roma denominata “Dirty Glass”, relativa a una lunga serie di affari sporchi portati avanti da un imprenditore di Sonnino, in provincia di Latina, Luciano Iannotta, presidente della locale Confartigianato. E, ipotizzando reati in materia fiscale, tributaria e fallimentare, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa volta non c’è stato un semplice avviso di garanzia o una mera sospensione dal servizio. IlAlessandro Sessa, giànel, accusato di depistaggi per colpire l’ex premier Matteo Renzi puntando sul padre Tiziano, ma poi prosciolto, è stato arrestato e messo ai domiciliari. L’ufficiale dell’Arma è incappato in un’inchiesta dell’Antimafia di Roma denominata “Dirty Glass”, relativa a una lunga serie di affari sporchi portati avanti da un imprenditore di Sonnino, in provincia di, Luciano Iannotta, presidente della locale Confartigianato. E, ipotizzando reati in materia fiscale, tributaria e fallimentare, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, ...

Nico01042014 : RT @massimoneri90: Latina, 11 arresti per corruzione, riciclaggio e rivelazione di segreto. C’è anche carabiniere del caso Consip. Antimafi… - massimoneri90 : Latina, 11 arresti per corruzione, riciclaggio e rivelazione di segreto. C’è anche carabiniere del caso Consip. Ant… - robertozoppi68 : RT @contropiano: La centrale del riciclaggio? E’ la Gran Bretagna #GranBretagna #riciclaggio #corruzione - massimoneri90 : Latina, 11 arresti per corruzione, riciclaggio e rivelazione di segreto. C’è anche carabiniere del caso Consip. Ant… - Italia_Notizie : Latina, 11 arresti per corruzione, riciclaggio e rivelazione di segreto. C’è anche carabiniere del caso Consip. Ant… -