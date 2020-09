Coletta: "Sanremo ci sarà. Il pubblico sarà 'tamponato' e monitorato" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Festival di Sanremo si farà dal 2 al 6 marzo, e con il pubblico in sala all’Ariston, purché “tamponato e monitorato”. Lo ha chiarito il direttore di Rai1 Stefano Coletta a margine della conferenza stampa di ‘Tale e quale show’, lo show in partenza venerdì 18. “Stiamo lavorando per portare al Festival di Sanremo un pubblico tamponato e monitorato” - ha spiegato Coletta - Ieri in Rai c’è stata una lunga riunione di tutti i direttori di rete con l’ad Fabrizio Salini sul tema pubblico e intrattenimento, stiamo studiando formule che garantiscano sicurezza, negli studi tv più si è e più il rischio sale, e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Festival disi farà dal 2 al 6 marzo, e con ilin sala all’Ariston, purché “”. Lo ha chiarito il direttore di Rai1 Stefanoa margine della conferenza stampa di ‘Tale e quale show’, lo show in partenza venerdì 18. “Stiamo lavorando per portare al Festival diun” - ha spiegato- Ieri in Rai c’è stata una lunga riunione di tutti i direttori di rete con l’ad Fabrizio Salini sul temae intrattenimento, stiamo studiando formule che garantiscano sicurezza, negli studi tv più si è e più il rischio sale, e ...

fanpage : L'annuncio per #Sanremo2020 - Affaritaliani : Covid-19, il direttore di Rai1 Coletta assicura: Sanremo ci sarà - an12frnc : RT @IlContiAndrea: #Coletta “La Rai rintraccerà la soluzione migliore per #Sanremo2021, mancano ancora 6 mesi. Sanremo ci sarà e troveremo… - giornali_it : Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo, Coletta: “Si farà con il pubblico tamponato” #16settembre… - litaslife_026 : RT @IlContiAndrea: #Coletta “La Rai rintraccerà la soluzione migliore per #Sanremo2021, mancano ancora 6 mesi. Sanremo ci sarà e troveremo… -