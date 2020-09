Chi l’ha visto torna ad occuparsi del caso di Barbara Corvi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi, mercoledì 16 settembre, torna in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto in prime time su Rai 3. Nell’appuntamento di stasera, la conduttrice Federica Sciarelli si occuperà del caso di Barbara Corvi, la donna scomparsa nel nulla undici anni fa da Amelia (comune della provincia di Terni). La decisione è arrivata dopo la riapertura delle indagini da parte della procura umbra, stavolta per omicidio e occultamento di cadavere. Non è la prima volta che la trasmissione Rai parla della sparizione di Barbara, un caso rimasto ad oggi irrisolto: il marito della Corvi – Roberto Lo Giudice – si è sempre dichiarato innocente, rilanciando a più riprese la tesi secondo cui la moglie si sarebbe ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi, mercoledì 16 settembre,in onda una nuova puntata di Chi l’hain prime time su Rai 3. Nell’appuntamento di stasera, la conduttrice Federica Sciarelli si occuperà deldi, la donna scomparsa nel nulla undici anni fa da Amelia (comune della provincia di Terni). La decisione è arrivata dopo la riapertura delle indagini da parte della procura umbra, stavolta per omicidio e occultamento di cadavere. Non è la prima volta che la trasmissione Rai parla della sparizione di, unrimasto ad oggi irrisolto: il marito della– Roberto Lo Giudice – si è sempre dichiarato innocente, rilanciando a più riprese la tesi secondo cui la moglie si sarebbe ...

