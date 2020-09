Campania, Luigi Di Maio colpito da un gavettone durante un comizio. Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio è stato accolto in maniera spiacevole durante la sua visita a San Giorgio a Cremano per sostenere la candidata sindaco Patrizia Nola. Nel corso dell’incontro aperto alla cittadinanza il leader del M5s è stato raggiunto da una secchiata d’acqua lanciata da un balcone, all’angolo tra via Botteghelle e via … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro degli Affari esteriDiè stato accolto in maniera spiacevolela sua visita a San Giorgio a Cremano per sostenere la candidata sindaco Patrizia Nola. Nel corso dell’incontro aperto alla cittadinanza il leader del M5s è stato raggiunto da una secchiata d’acqua lanciata da un balcone, all’angolo tra via Botteghelle e via … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Antiogu60 : RT @val_ciarambino: Spalla a spalla renderemo la nostra Campania un posto dove restare e far crescere i nostri figli. Io e Luigi siamo pron… - NOstress100 : RT @val_ciarambino: Spalla a spalla renderemo la nostra Campania un posto dove restare e far crescere i nostri figli. Io e Luigi siamo pron… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Luigi #DiMaio è stato colpito da un'abbondante secchiata d'acqua in #Campania, precisamente a #SanGiorgioaCremano #gav… - raffo1900 : RT @val_ciarambino: Spalla a spalla renderemo la nostra Campania un posto dove restare e far crescere i nostri figli. Io e Luigi siamo pron… - giornalettismo : Luigi #DiMaio è stato colpito da un'abbondante secchiata d'acqua in #Campania, precisamente a #SanGiorgioaCremano… -