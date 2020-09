Briatore | Covid? No all' isteria Ho avuto una polmonite peggiore

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Redazione L'imprenditore guarito: "Non voglio minimizzare, ma..." «Il? Meno grave di una». Nonostante gli attacchi e le critiche subite nei giorni scorsi Flaviodecide di nuovo di esporsi nella convinzione che raccontare la sua esperienza sia utile per tutti. Non per minimizzare il rischio di ammalarsi ma per chiarire che ilè comunque una malattia dalla quale si può guarire perché «non bisogna alimentare l'psicologica collettiva». Dimagrito e con la voce lievemente raucasi racconta in un video postato sui social. L' imprenditore era risultato positivo il 25 agosto scorso e dopo un breve ricovero presso il San Raffaele a Milano e un periodo di isolamento in casa dell'amica Daniela ...