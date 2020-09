Bettini e i "poteri maldestri contro Conte". Dagospia fa i nomi: retroscena bomba sul Pd (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sempre più centrale nella vita del governo, Goffredo Bettini ha rilasciato l'ennesima intervista, questa volta al Fatto quotidiano, parlando di "poteri maldestri" che puntano a indebolire il governo di Giuseppe Conte per "normalizzare il Paese". La mente va anche a Elkann e De Benedetti, editori che avrebbero interesse a indebolire mediaticamente il premier. Dagospia prova a ragionare sulle parole dello strategia di Zingaretti, che secondo vari retroscena starebbe brigando per rafforzare la maggioranza con un unico scopo: portare qualcuno del Pd al Quirinale (Walter Veltroni?). La verità, spiega Dagospia, è che "il Pd è spaccato" e che è alle porte un bel rimpasto dopo le elezioni. Il voto alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sempre più centrale nella vita del governo, Goffredoha rilasciato l'ennesima intervista, questa volta al Fatto quotidiano, parlando di "" che puntano a indebolire il governo di Giuseppeper "normalizzare il Paese". La mente va anche a Elkann e De Benedetti, editori che avrebbero interesse a indebolire mediaticamente il premier.prova a ragionare sulle parole dello strategia di Zingaretti, che secondo varistarebbe brigando per rafforzare la maggioranza con un unico scopo: portare qualcuno del Pd al Quirinale (Walter Veltroni?). La verità, spiega, è che "il Pd è spaccato" e che è alle porte un bel rimpasto dopo le elezioni. Il voto alle ...

Il braccio destro del segretario dem lancia l'allarme: "Il salotto buono del capitalismo italiano è all'opera per far cadere il governo" Goffredo Bettini, braccio destro del segretario del Pd Nicola Z ...

