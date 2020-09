Ascolti TV 15 settembre 2020, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, martedì 15 settembre 2020? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Il Commissario Montalbano (Rai 1), Boss in Incognito (Rai 2), Un posto al sole (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con A Star is Born (Canale 5), Deadpool (Italia 1) e Fuori dal coro (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 15 settembre, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, martedì 15? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Commissario Montalbano (Rai 1), Boss in Incognito (Rai 2), Un posto al sole (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con A Star is Born (Canale 5), Deadpool (Italia 1) e Fuori dal coro (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di15, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie ...

IlContiAndrea : 'Gli ascolti dello scorso anno non ci hanno soddisfatto abbastanza” e #XFactor2020 punta alle storie dei cantanti a… - team_world : Riassunto di questo 11 settembre: •Icarus Falls di Zayn ha raggiunto i 2 miliardi di ascolti su Spotify????… - italiaserait : Ascolti TV 15 Settembre 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - Angi_CanYaman : RT @MasterAb88: #Daydreamer è il programma più visto sui device digitali nei primi 10 giorni di settembre. 10.2 milioni di visualizzazioni… - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020: Bossi in incognito, Cartabianca, A Star is born, dati Auditel e share -