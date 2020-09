Ancora scontro in M5s su Rousseau. Tre deputati si autosospendono (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Tre deputati hanno deciso di autosospendersi dal Movimento 5 stelle denunciando le richieste politiche alle quali in questi mesi non sono arrivate risposte con la "ciliegina sulla torta" della e-mail di Davide Casaleggio 'contro i morosi' che non versano la quota, gesto considerata "vergognoso". Lo scrivono Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano su facebook. La prima tra le necessità indicate è che la piattaforma Rousseau diventi di M5s e sia gestita da un organismo eletto democraticamente e "trasparente su ogni spesa". "Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al Movimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico possa esserci dietro una presa di posizione ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Trehanno deciso di autosospendersi dal Movimento 5 stelle denunciando le richieste politiche alle quali in questi mesi non sono arrivate risposte con la "ciliegina sulla torta" della e-mail di Davide Casaleggio 'contro i morosi' che non versano la quota, gesto considerata "vergognoso". Lo scrivono Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano su facebook. La prima tra le necessità indicate è che la piattaformadiventi di M5s e sia gestita da un organismo eletto democraticamente e "trasparente su ogni spesa". "Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al Movimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico possa esserci dietro una presa di posizione ...

1UnPassante : RT @Agenzia_Italia: Ancora scontro in M5s su Rousseau. Tre deputati si autosospendono - Agenzia_Italia : Ancora scontro in M5s su Rousseau. Tre deputati si autosospendono - John_Notes : @MichaelThane Madonna le bestemmie. È la pagina boomer per eccelenza, cioè gli auto scontro esistono ancora oggi - Do_Dec : RT @DavelloStefano: Un tema che è stato motivo di scontro tra #Lega e #M5S. Ma oggi con il #Pd, le cose sono cambiate. Con il #RecoveryFund… - AFoccardi : RT @DavelloStefano: Un tema che è stato motivo di scontro tra #Lega e #M5S. Ma oggi con il #Pd, le cose sono cambiate. Con il #RecoveryFund… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scontro Ancora scontro in M5s su Rousseau. Tre deputati si autosospendono AGI - Agenzia Giornalistica Italia DayDreamer con Can Yaman cambia la programmazione: ecco quando va in onda

Daydreamer con Can Yaman cambia ancora una volta programmazione. E’ notizia di queste ore che Canale 5 ha deciso di rivoluzionare il palinsesto della domenica: la soap turca campione di ascolti non an ...

Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer non andrà in onda la domenica

Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer – Le ali del sogno, non andrà in onda la domenica. Dal 20 settembre infatti la serie non verrà trasmessa la domenica pomeriggio contro Domen ...

Libano in stand by: Macron concede tempo ma gli Hezbollah e i Maroniti frenano

Ma ciò che i falchi europei chiedono ha trovato il muro di alcuni attori della politica Libica, tra cui il Movimento Patriottico Libero e gli Hezbollah. Per riuscire a far unire un partito cristiano m ...

Daydreamer con Can Yaman cambia ancora una volta programmazione. E’ notizia di queste ore che Canale 5 ha deciso di rivoluzionare il palinsesto della domenica: la soap turca campione di ascolti non an ...Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer – Le ali del sogno, non andrà in onda la domenica. Dal 20 settembre infatti la serie non verrà trasmessa la domenica pomeriggio contro Domen ...Ma ciò che i falchi europei chiedono ha trovato il muro di alcuni attori della politica Libica, tra cui il Movimento Patriottico Libero e gli Hezbollah. Per riuscire a far unire un partito cristiano m ...