Aggiornamento Catalogo Netflix: novità e scadenze 16 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aggiornamento Catalogo Netflix, 16 settembre 2020: ecco tutte le novità in arrivo e in scadenza oggi sulla nota piattaforma cinematografica. In Arrivo Il Carnivoro (serie tv, 9 stagione): Steven Rinella va a caccia in alcune delle più selvagge aree degli Stati Uniti animato dal proprio appetito e dalla voglia di avventura, dedicandosi alla cattura di ogni genere di bestia edibile, dal tacchino selvaggio all'alce. Baby (serie tv, 3 stagione): Liberamente ispirate allo scandalo delle baby squillo dei Parioli, le vicende di due adolescenti romane che accostano senza problemi ...

