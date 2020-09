Vidal Inter, il cileno è “congelato”: prima serve sfoltire la rosa (Di martedì 15 settembre 2020) Arturo Vidal è pronto a sbarcare a Milano ma l’Inter prima di accoglierlo deve sfoltire la rosa: i dettagli Vidal all’Inter, l’attesa non è ancora finita. Quel passettino che da una decina di giorni sembra mancare per unire i due promessi sposi non è ancora stato compiuto. Neanche ieri è stato il giorno giusto per lo sbarco del cileno a Milano. La Gazzetta dello Sport spiega che adesso sembra essere l’Inter a frenare, dopo aver inizialmente pensato di poter completare le visite mediche già oggi. In casa nerazzurra hanno bisogno di chiudere un paio di uscite prima di accogliere il nuovo giocatore. Un po’ per esigenze organizzative, con il centro Suning in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Arturoè pronto a sbarcare a Milano ma l’di accoglierlo devela: i dettagliall’, l’attesa non è ancora finita. Quel passettino che da una decina di giorni sembra mancare per unire i due promessi sposi non è ancora stato compiuto. Neanche ieri è stato il giorno giusto per lo sbarco dela Milano. La Gazzetta dello Sport spiega che adesso sembra essere l’a frenare, dopo aver inizialmente pensato di poter completare le visite mediche già oggi. In casa nerazzurra hanno bisogno di chiudere un paio di uscitedi accogliere il nuovo giocatore. Un po’ per esigenze organizzative, con il centro Suning in ...

FBiasin : #Vidal è arrivato nella sede dell’#Inter ma non ha trovato nessuno perché erano tutti impegnati con gli agenti di… - FabrizioRomano : @Vinellindelpet1 quando sarà in volo lo diremo, l’operazione è in chiusura da giorni e Vidal andrà all’Inter... non… - Sport_Mediaset : #Inter, #Vidal si è liberato dal #Barça: a inizio settimana a Milano. Trovata l'intesa per la risoluzione con i cat… - 22Militico : @Bubu_Inter Vidal congelato in attesa che Piero ceda gli esuberi - fcin1908it : Inter, ieri sera riunione dei vertici dirigenziali su un tema caldo. 'Prima che arrivi Vidal...' -… -