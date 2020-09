Twin Mirror ha una data di uscita. Pronti per la nuova avventura di Dontnod? (Di martedì 15 settembre 2020) Dontnod Entertainment è lieta di annunciare che Twin Mirror, il suo prossimo videogioco narrativo, sarà disponibile dall'1 dicembre 2020 per PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi è possibile prenotare il gioco su Epic Games Store e ricevere così la colonna sonora originale di Twin Mirror come bonus digitale per la prenotazione.Come ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità.Grazie a meccaniche di gioco uniche e al servizio della narrativa, il Palazzo Mentale di Sam è un luogo sicuro, dove il protagonista può essere sé stesso senza alcuna pressione o giudizio. I ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 settembre 2020)Entertainment è lieta di annunciare che, il suo prossimo videogioco narrativo, sarà disponibile dall'1 dicembre 2020 per PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi è possibile prenotare il gioco su Epic Games Store e ricevere così la colonna sonora originale dicome bonus digitale per la prenotazione.Come ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità.Grazie a meccaniche di gioco uniche e al servizio della narrativa, il Palazzo Mentale di Sam è un luogo sicuro, dove il protagonista può essere sé stesso senza alcuna pressione o giudizio. I ...

Asgard_Hydra : Twin Mirror: la data d'uscita per PS4, Xbox One e Pc annunciata con un trailer - Eurogamer_it : Twin Mirror: data di uscita e dettagli per la prenotazione su Epic Games Store - Nextplayer_it : Twin Mirror: DONTNOD annuncia la data di uscita e maggiori dettagli per la prenotazione su Epic Games Store! - EclecticFirst : RT @CineWriting: #TwinMirror sta arrivando! - CineWriting : #TwinMirror sta arrivando! -