Tari: sì allo sconto, ma polemica in aula (Di martedì 15 settembre 2020) Il Consiglio comunale ieri pomeriggio ha approvato l'emendamento che riduce del 40% la parte variabile della Tari, la tassa rifiuti, per tutte le attività colpite dal lockdown e cancella l'imposta per ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 settembre 2020) Il Consiglio comunale ieri pomeriggio ha approvato l'emendamento che riduce del 40% la parte variabile della, la tassa rifiuti, per tutte le attività colpite dal lockdown e cancella l'imposta per ...

quotidianopiem : Torino, approvata delibera per agevolazioni Tari 2020 per famiglie, enti, lotta allo spreco alimentare e attività s… - solops : Torino, approvata delibera per agevolazioni Tari 2020 per famiglie, enti, lotta allo spreco alimentare e attività s… - cittAgora : Il Consiglio Comunale di #Torino ha approvato le nuove tariffe e agevolazioni 2020 per la raccolta #rifiuti (#Tari)… - EnricaZingarell : @ComuneMI dopo 3 telefonate allo 020202 per sollecitare la TARI, solo oggi una sign.a si decide ad aprire la pratic… - marioasroma : @ilmessaggeroit Certo che c'avete n gran da fare voi del meRDaggero da quando c'è la Raggi, con gli atri sindaci no… -

Ultime Notizie dalla rete : Tari allo Tari: sì allo sconto, ma polemica in aula IL GIORNO Lampedusano assolto dall’accusa di evasione

La Corte d’Appello di Palermo, sezione prima penale, ha assolto C.G., di Lampedusa, dal reato di evasione. L’uomo, in primo grado, era stato condannato, dal Tribunale di Agrigento, alla pena di mesi o ...

Montecorice, percepiscono il reddito di cittadinanza e raccolgono i rifiuti dalle strade

Percettori del reddito di cittadinanza diventano operatori ecologici a Montecorice, raccogliendo i rifiuti che spesso purtroppo vengono lanciati dalle auto in transito. Infatti, i percettori del reddi ...

Parlare, pensare e agire: il Festival Biblico arriva a Padova e provincia

Appuntamenti al via dal 18 settembre e non solo nel capoluogo: eventi anche a Candiana, Cittadella, Fiesso d’Artico e Monselice PADOVA. Bloccato dal lockdown, convertito in proposte “extra” dopo la qu ...

La Corte d’Appello di Palermo, sezione prima penale, ha assolto C.G., di Lampedusa, dal reato di evasione. L’uomo, in primo grado, era stato condannato, dal Tribunale di Agrigento, alla pena di mesi o ...Percettori del reddito di cittadinanza diventano operatori ecologici a Montecorice, raccogliendo i rifiuti che spesso purtroppo vengono lanciati dalle auto in transito. Infatti, i percettori del reddi ...Appuntamenti al via dal 18 settembre e non solo nel capoluogo: eventi anche a Candiana, Cittadella, Fiesso d’Artico e Monselice PADOVA. Bloccato dal lockdown, convertito in proposte “extra” dopo la qu ...