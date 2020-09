Smaltimento illecito di rifiuti | sequestrato manufatto ad Apice

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Nel pomeriggio di ieri, in esito ad accertamenti svolti in seno ad una mirata campagna di controlli nel settore dei beni alimentari primari, che ha visto la collaborazione del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio hanno posto sotto sequestro penale d’iniziativa unin c.a. adibito a deposito di reflui zootecnici (pollina), anch’essi sequestrati per un quantitativo stimato di circa 60 mc, a servizio di un allevamento avicolo ubicato nel territorio del Comune di(BN). L’operazione si è resa necessaria in quanto le verifiche svolte consentivano di accertare gravi criticità in merito al destino dei reflui zootecnici prodotti in allevamento, stante ...