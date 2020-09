Selvaggia Lucarelli denuncia Antonella Mosetti: le ragioni della discussione (Di martedì 15 settembre 2020) E’ guerra tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti E’ paese che tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti non scorra buon sangue. Infatti in questi ultimi anni la soubrette romana e la nota blogger hanno avuto numerosi scontri a distanza. Proprio in questi giorni, la giudice di Ballando con le Stelle avrebbe sporto denuncia contro l’ex ragazza di Non è la Rai. La giornalista le ha additato un filmato insultante in maniera indecente. La recente diatriba sarebbe iniziata dalla clip inizio nella quale la Lucarelli parlava dell’ipocrisia di alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo trovati positivi al Coronavirus. Tra queste ci sarebbe anche la madre di Asia, rea di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) E’ guerra traE’ paese che tranon scorra buon sangue. Infatti in questi ultimi anni la soubrette romana e la nota blogger hanno avuto numerosi scontri a distanza. Proprio in questi giorni, la giudice di Ballando con le Stelle avrebbe sportocontro l’ex ragazza di Non è la Rai. La giornalista le ha additato un filmato insultante in maniera indecente. La recente diatriba sarebbe iniziata dalla clip inizio nella quale laparlava dell’ipocrisia di alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo trovati positivi al Coronavirus. Tra queste ci sarebbe anche la madre di Asia, rea di ...

