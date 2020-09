Scuola | il 118 a scuola per i casi sospetti di covid | subito test rapido | febbre misurata in classe

(Di martedì 15 settembre 2020) Un caso sospetto di coronavirus aimpone la chiamata immediata alla centrale operativa del 118, il triage telefonico, l'invio di un mezzo di soccorso dedicato e il. In...

Agenzia_Ansa : Obbligo di chiamata immediata al 118 in presenza di un caso sospetto di coronavirus a scuola #ANSA - rtl1025 : ?? 'La misurazione della temperatura e la saturazione del sangue, cioè dei parametri vitali, sono compiti istituzion… - SkyTG24 : Covid-19, 118: “Misurazione temperatura deve essere fatta a scuola” - isabfont : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di chiamata immediata al 118 in presenza di un caso sospetto di coronavirus a scuola #ANSA - melannas : RT @valy_s: Ora che la #scuola è iniziata e dopo aver passato settimane a discutere dei protocolli #Covid_19 .. quelli del 118 se ne escono… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola 118

Dotare tutte le scuole di termo-scan e saturimetro, da utilizzare per studenti, docenti e personale scolastico, in modo da individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di Covid-19. E se q ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce che la misurazione della temperatura degli studenti va fatta a casa. I genitori devono misurare la febbre ai figli "nell'interesse di tutti quanti", ...In base alle linee guida poste dal 118 all’attenzione del Presidente del Consiglio e dei Ministri della Salute e dell’Istruzione, un caso sospetto di Coronavirus a scuola impone la chiamata immediata ...