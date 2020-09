Reddito di cittadinanza, i dati secondo l’Inps (Di martedì 15 settembre 2020) Il Reddito di cittadinanza è sempre più richiesto. Si tratta di una crescita del 25% nel 2020, in base ai dati dell’Inps. Le domande per l’assegnazione del Reddito di cittadinanza sono cresciute del 25% nel 2020. In particolare, la crescita così calcolata dall’Inps riguarda il lasso di tempo intercorso tra gennaio e agosto di quest’anno. In … L'articolo Reddito di cittadinanza, i dati secondo l’Inps proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Ildiè sempre più richiesto. Si tratta di una crescita del 25% nel 2020, in base aidell’Inps. Le domande per l’assegnazione deldisono cresciute del 25% nel 2020. In particolare, la crescita così calcolata dall’Inps riguarda il lasso di tempo intercorso tra gennaio e agosto di quest’anno. In … L'articolodi, il’Inps proviene da YesLife.it.

ItaliaViva : Salvini lascia i morti in mare, ha votato quota 100 e il reddito di cittadinanza, queste sono le differenze fra me… - matteorenzi : Lunedi 14 alle 17 a Fucecchio saremo con @CarloCalenda insieme in piazza per parlare di lavoro e non di reddito di… - FrancescoBonif1 : Mi perdonerete, ma sentire la Ceccardi parlare di lavoro e sviluppo fa un po’ ridere: loro sono quelli che hanno vo… - enrica_emme : RT @repubblica: Foggia, scoperti 30 mafiosi che percepivano reddito di cittadinanza - Sage79924769 : Intanto gli è stato inviato Reddito di Cittadinanza, un comodo divano ed un Monopattino elettrico !! Quanto è BONU… -