Positivo il giocatore del Milan Leao: è in quarantena (Di martedì 15 settembre 2020) Rafael Leao, centrocampista del Milan, è in quarantena perché risultato Positivo al coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: 'Colpa della quarantena'. Il ... Leggi su milanotoday (Di martedì 15 settembre 2020) Rafael, centrocampista del, è inperché risultatoal coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: 'Colpa della'. Il ...

Agenzia_Ansa : #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - Yogaolic : Positivo il giocatore del Milan Leao: è in quarantena - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - LucaParry85 : @matteoderoberto inizialmente dovresti comunicare che hai un positivo, poi dopo quando il giocatore ti da il consen… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo giocatore Coronavirus, positivo giocatore del Cantalice: sospese attività di Promozione e U19, quarantena e tamponi, in vista rinvio di due gare Il Messaggero Milan, Leao in quarantena: è positivo al Coronavirus

Rafael Leao è in quarantena perché positivo al Coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: «Colpa della quarantena». Il Milan non smentisce l'isolamento dom ...

Felipe Melo difende Neymar: "Peccato non aver giocato contro quel razzista di..."

Il big match di Ligue 1 tra il Psg di Tuchel e il Marsiglia di Villas-Boas si è trasformato in una rissa da far west. A farne le spese cinque calciatori, due tra gli ospiti e tre tra i parigini tra cu ...

Kingsley Coman in quarantena, il calciatore del Bayern in contatto con un positivo al Coronavirus

Coman, ex calciatore della Juventus e uomo che ha deciso la finale di Champions Bayern-Psg, è finito in quarantena. L’annuncio su Twitter lo ha dato il club bavarese che ha rivelato che il giocatore n ...

Rafael Leao è in quarantena perché positivo al Coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: «Colpa della quarantena». Il Milan non smentisce l'isolamento dom ...Il big match di Ligue 1 tra il Psg di Tuchel e il Marsiglia di Villas-Boas si è trasformato in una rissa da far west. A farne le spese cinque calciatori, due tra gli ospiti e tre tra i parigini tra cu ...Coman, ex calciatore della Juventus e uomo che ha deciso la finale di Champions Bayern-Psg, è finito in quarantena. L’annuncio su Twitter lo ha dato il club bavarese che ha rivelato che il giocatore n ...