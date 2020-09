Pestaggio brutale a Savona: in cinque contro un 22enne. I carabinieri: «Similitudini con il caso Willy» (Di martedì 15 settembre 2020) cinque persone sono state arrestate oggi, 15 settembre, a Savona per il brutale Pestaggio di un 22enne. Lo scorso primo giugno (ma la vicenda emerge solo ora) i cinque – tutti italiani con età compresa tra i 22 e i 33 anni – hanno picchiato il ragazzo, accusandolo di aver rubato una borsetta a una signora anziana, un fatto risultato poi completamente inventato. L’aggressione è durata quasi un’ora. L’episodio risale a giugno: la vittima ricoverata e poi dimessa Uno dei cinque arrestati – che ora sono accusati di sequestro e lesioni aggravate – ha fermato la vittima nei pressi della stazione di Savona, l’ha trascinata per i capelli fino a una via vicina e lì l’ha percossa e ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020)persone sono state arrestate oggi, 15 settembre, aper ildi un. Lo scorso primo giugno (ma la vicenda emerge solo ora) i– tutti italiani con età compresa tra i 22 e i 33 anni – hanno picchiato il ragazzo, accusandolo di aver rubato una borsetta a una signora anziana, un fatto risultato poi completamente inventato. L’aggressione è durata quasi un’ora. L’episodio risale a giugno: la vittima ricoverata e poi dimessa Uno deiarrestati – che ora sono accusati di sequestro e lesioni aggravate – ha fermato la vittima nei pressi della stazione di, l’ha trascinata per i capelli fino a una via vicina e lì l’ha percossa e ...

