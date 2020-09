Nuovo incendio a Beirut: in fiamme un edificio di Zaha Hadid (Di martedì 15 settembre 2020) L'avveniristico immobile progettato dalla rinomata architetta scomparsa era stato recentemente completato. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) L'avveniristico immobile progettato dalla rinomata architetta scomparsa era stato recentemente completato.

fanpage : Libano, nuovo incendio a Beirut devasta palazzo sul lungomare - Adnkronos : Nuovo incendio a #Beirut, in fiamme struttura firmata Hadid - Tg3web : Si fa sempre più difficile la situazione nel campo di Moria, sull'isola greca di Lesbo. Dopo un nuovo incendio, mig… - paolovarsi1 : Incendio campo profughi di Lesbo: i locali non si opporranno a una nuova Moria: - KenSharo : New post (Nuovo incendio a Beirut, a fuoco un edificio progettato da Zaha Hadid) has been published on NUOVA RESIST… -