Motorsport - Cupra prenderà parte alla Extreme E

(Di martedì 15 settembre 2020) Una volta faceva riferimento ai modelli sportivi Seat, ma oggiè un vero e proprio marchio che trasmette unicità, ricercatezza e prestazioni. In occasione dell'apertura del primo garage in Europa - ad Amburgo - laha annunciato di essere la prima casa automobilistica a prendereE, la competizione off-road elettrica che partirà all'inizio del 2021.Ekström guiderà per la. Il ceo della, Wayne Griggiths, ha tolto i veli della nuova vettura insieme al vicepresidente esecutivo per la ricerca e sviluppo di Seat, Werner Tietz, e il ceo diE, Alejandro Agag. Nel corso della presentazione, è stato confermato che Mattias Ekström - campione di Rallycross e DTM - ...

