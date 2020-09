L’omicidio di Don Malgesini, il commento di Brosio: “Un santo non protetto dallo stato” (Di martedì 15 settembre 2020) L’omicidio di Don Malgesini ha sconvolto l’intera comunità presso la quale prestava servizio ma non solo. Un uomo che ha dato tutto il suo tempo non solo per i fedeli della sua parrocchia ma soprattutto per aiutare gli ultimi, come faceva ormai da anni con i migranti. Le immagini del suo cadavere per strada, hanno sconvolto tutte le persone che lo conoscevano: non riescono ancora a credere che qualcuno possa averlo ucciso. Paolo Brosio ha deciso di commentare quanto accaduto oggi a Como, dopo che un cittadino straniero con problemi psichiatrici ha accoltellato don Malgesini. “E’ accaduta una cosa vergognosa, un fatto gravissimo. La misericordia, la carità e l’amore per il prossimo non significano abbassare la guardia sulla sicurezza dei cittadini. E’ morto un prete ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) L’omicidio di Donha sconvolto l’intera comunità presso la quale prestava servizio ma non solo. Un uomo che ha dato tutto il suo tempo non solo per i fedeli della sua parrocchia ma soprattutto per aiutare gli ultimi, come faceva ormai da anni con i migranti. Le immagini del suo cadavere per strada, hanno sconvolto tutte le persone che lo conoscevano: non riescono ancora a credere che qualcuno possa averlo ucciso. Paoloha deciso di commentare quanto accaduto oggi a Como, dopo che un cittadino straniero con problemi psichiatrici ha accoltellato don. “E’ accaduta una cosa vergognosa, un fatto gravissimo. La misericordia, la carità e l’amore per il prossimo non significano abbassare la guardia sulla sicurezza dei cittadini. E’ morto un prete ...

