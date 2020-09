Inter Lugano streaming | dove vedere il match in diretta

(Di martedì 15 settembre 2020)– L’si prepara a tornare in campo dopo la finale di UEFA Europa League con il Siviglia. I nerazzurri ripartono per la stagione 2020/21 affrontando ilnel primo impegno amichevole della stagione. La partita va in scena al Suning Training Center (a porte chiuse), il centro sportivo della compagine nerazzurra. Un incontro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ZZiliani : Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un… - fcin1908it : LIVE, INTER-LUGANO: RIPARTE DA APPIANO GENTILE LA STAGIONE DEI NERAZZURRI - - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @misterf_tweets @OltreTv @tw_fyvry @Federic01996 @CIAfra73… - InterDyLimao : INTER ESCALADA X LUGANO Handanovic; Bastoni, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Young; Luka… - irrebirra : inter-lugano AMICHEVOLE e la tl si strappa i capelli per gagliardini titolare ma che voglia c’avete ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lugano

Prima uscita stagionale per l'Inter di Conte, a neanche un mese dal termine della scorsa stagione. La compagine nerazzurra, essendo stata protagonista della finale di Europa League con il Siviglia lo ...L’Inter toglie i primi veli. Appuntamento oggi alla Pinetina (ore 17) per l’esordio in amichevole con il Lugano, a 11 giorni dal debutto in campionato con la Fiorentina. La partita permetterà di capir ...In attesa di novità sul mercato in entrata (Vidal e Kanté), legato a doppio filo con le operazioni in uscita (Brozovic, Skriniar, Perisic) prima uscita per l'Inter di Antonio Conte dopo una settimana ...