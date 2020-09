Inter, in arrivo Vidal e la sua Lady: che curve per Sonia Isaza (FOTO) (Di martedì 15 settembre 2020) Arturo Vidal è davvero a un passo dall’approdo a Milano, sponda nerazzurra. Col cileno potrebbe arrivare nel capoluogo anche Sonia Isaza, influencer e moglie dell’ex Juventus. A giudicare dalle curve pazzesche di Sonia, i tifosi dell’Inter non vedono l’ora di accogliere entrambi. View this post on Instagram Y dicen que los ojos son el espejo del alma! 👀 uds que opinan?🤪 . FELIZ DOMINGO!!!❤️💋 #espalda #piernotas #nalgoncita #ojitos #nofiltros🤪 A post shared by Sonia Isaza (@niaIsazaoficial) on Sep 13, 2020 at 7:57am PDT Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Arturoè davvero a un passo dall’approdo a Milano, sponda nerazzurra. Col cileno potrebbe arrivare nel capoluogo anche, influencer e moglie dell’ex Juventus. A giudicare dallepazzesche di, i tifosi dell’non vedono l’ora di accogliere entrambi. View this post on Instagram Y dicen que los ojos son el espejo del alma! 👀 uds que opinan?🤪 . FELIZ DOMINGO!!!❤️💋 #espalda #piernotas #nalgoncita #ojitos #nofiltros🤪 A post shared by(@niaoficial) on Sep 13, 2020 at 7:57am PDT

Gazzetta_it : Tackle e gol, #Conte ha trovato il suo tesoro: stasera arriva #Vidal - FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, ufficiale l'arrivo di #Kolarov - infoitsport : Calciomercato Inter, Vidal in arrivo: i dettagli - infoitsport : Calciomercato Inter, Vidal in arrivo: i dettagli -