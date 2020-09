Inter Conte | i nerazzurri sono più forti | il gap con la Juve è stato ridotto

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 settembre 2020), ipiù: il gap con la. Hakimi può essere l’arma in più per la nuova stagione Il famoso gap con lantus è? A quanto pare sì. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione in casa, con tutte le novità in vista della prossima stagione. HAKIMI ARMA IN PIU’ – La rosa è cresciuta sotto molti punti di vista, ora la compagine guidata da– che ha già cambiato il dna della squadra – dovrà essere più costante nel tempo. Con un Hakimi in più sarà ...