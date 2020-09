Incidente tra moto Polizia Locale e tram, nessun ferito (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – nessuna conseguenza ma tanta paura per un agente della Polizia di Roma Capitale rimasto coinvolto a bordo della sua moto di servizio in un Incidente con un tram in Largo Preneste a Roma. La moto dell’agente, per cause da accertare, e’ rimasta incastrata sotto un convoglio del mezzo. Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Roma –a conseguenza ma tanta paura per un agente delladi Roma Capitale rimasto coinvolto a bordo della suadi servizio in uncon unin Largo Preneste a Roma. Ladell’agente, per cause da accertare, e’ rimasta incastrata sotto un convoglio del mezzo.

CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code causa incidente tra Svincolo Parma (Km 110,4) e A1 Allacciamento A15 Parma-La Spezia (Km 10… - TrafficoA : A1 - Parma - Coda A1 Milano-Bologna Coda tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per incidente - astralmobilita : ???? #SS3 #Flaminia code per #incidente tra #CastelnuovoDiPorto e #Morlupo, in direzione #Terni @quotidianolazio… - TrafficoA : A1 - Parma - Coda A1 Milano-Bologna Coda di 5 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per incidente - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code per 5 km causa incidente tra Svincolo Parma (Km 110,4) e A1 Allacciamento A15 Parma-La Spe… -