Incendi e riscaldamento: la sfida Trump-Biden ora s'infiamma sul clima (Di martedì 15 settembre 2020) Valeria Robecco Il presidente va in California, funestata dai roghi. Lo sfidante in Delaware lo attacca Il clima torna centrale nella sfida per la Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. Il presidente americano è volato in California per fare il punto della situazione degli Incendi che stanno devastando il Golden State e la West Coast degli Usa, partecipando ad un incontro a Sacramento e ad una cerimonia in omaggio alla guardia nazionale. Il rivale democratico però non ha voluto lasciargli tutto il palcoscenico, e per questo ha deciso di intervenire dal Delaware per discutere della «minaccia che gli eventi meteorologici estremi rappresentano per gli americani, di come questi sottolineino la necessità di affrontare urgentemente il cambiamento ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Valeria Robecco Il presidente va in California, funestata dai roghi. Lonte in Delaware lo attacca Iltorna centrale nellaper la Casa Bianca tra Donalde Joe. Il presidente americano è volato in California per fare il punto della situazione degliche stanno devastando il Golden State e la West Coast degli Usa, partecipando ad un incontro a Sacramento e ad una cerimonia in omaggio alla guardia nazionale. Il rivale democratico però non ha voluto lasciargli tutto il palcoscenico, e per questo ha deciso di intervenire dal Delaware per discutere della «minaccia che gli eventi meteorologici estremi rappresentano per gli americani, di come questi sottolineino la necessità di affrontare urgentemente il cambiamento ...

