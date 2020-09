Il vice-ct dell’Albania elogia Elseid Hysaj | “Anno difficile per lui | spero possa rinnovare col Napoli”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sergio Porrini,dell’attuale ct della Nazionale albanese Edy Reja, ha rilasciato alcune dichiarazioni suai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ per dire la sua sul sul momento vissuto dal terzino azzurro. Ancora oggi il laterale è uno degli uomini di maggiore affidamento a disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso. “L’anno scorso non è stata una stagione esaltante, è stataanche per lui, ma ha dimostrato con la Nazionale Albanese il suo grande valore”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina di Castel Volturno, ...