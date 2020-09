Grande Fratello: parla Francesca Piri, la prima concorrente eliminata 20 anni fa (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre di 20 anni fa partiva la prima edizione del Grande Fratello, il programma di Canale 5 diventato il reality show più longevo della televisione italiana. Tra i concorrenti di quella storica edizione, tra i quali figuravano Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa, non tutti forse si ricordano il nome di Francesca Piri. La ragazza leccese fu la prima ad essere eliminata, dopo solo due settimane nella Casa, ma anche la prima ad assaporare l’effimera popolarità regalata dalla televisione: “I soldi non erano così tanti da poter durare in eterno – ricorda oggi in un’intervista a TvBlog – però mi hanno aiutato molto”. La prima ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre di 20fa partiva laedizione del, il programma di Canale 5 diventato il reality show più longevo della televisione italiana. Tra i concorrenti di quella storica edizione, tra i quali figuravano Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa, non tutti forse si ricordano il nome di. La ragazza leccese fu laad essere, dopo solo due settimane nella Casa, ma anche laad assaporare l’effimera popolarità regalata dalla televisione: “I soldi non erano così tanti da poter durare in eterno – ricorda oggi in un’intervista a TvBlog – però mi hanno aiutato molto”. La...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - melania_ccc : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - jenswilding : RT @girlannoiata: ma io al grande fratello ci voglio gianmarco zagato. -