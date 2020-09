‘Gf Vip 5′ | la fidanzata di Massimiliano Morra sferra già un attacco ad Adua Del Vesco? Le sue parole

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 settembre 2020) Il passato amoroso diDelha bussato di nuovo alla loro porta, facendoli rincontrare nella Casa più spiata d’Italia. I due ex fidanzati ed ex colleghi, infatti, dopo esser stati insieme per circa un anno nel 2015, si sono lasciati non rimanendo per niente in buoni rapporti, e si sono ritrovati adesso come compagni di viaggio al Grande Fratello Vip 5. Che sia rimasto qualcosa in sospeso tra i due inquilini di Cinecittà è apparso in maniera lampante sia fin dal loro primo incontro-scontro avvenuto ieri sera nella prima puntata, durante la qualeè apparsa ancora molto risoluta e rancorosa nei confronti di, sia dai primi racconti in cui la ragazza si è aperta un po’ di più con alcuni suoi ...