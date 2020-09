Genova: a Scuola Mancano i Banchi, i Bambini Costretti a Scrivere in Ginocchio (Di martedì 15 settembre 2020) Si è diffusa sul web la foto di Bambini delle elementari Costretti a stare in Ginocchio per disegnare o appoggiarsi alle sedie per Scrivere. Accade presso le scuole di Genova, dove 15 mila Banchi monoposto a rotelle devono essere ancora consegnati. “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in Ginocchio perché non hanno i Banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri Bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo“. Questo il messaggio su Facebook di Giovanni Toti. “Lo trovo inaccettabile e sto già ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) Si è diffusa sul web la foto didelle elementaria stare inper disegnare o appoggiarsi alle sedie per. Accade presso le scuole di, dove 15 milamonoposto a rotelle devono essere ancora consegnati. “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono inperché non hanno iche avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo“. Questo il messaggio su Facebook di Giovanni Toti. “Lo trovo inaccettabile e sto già ...

