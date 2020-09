Fondi Lega, pm sulle tracce dei soldi e delle società. Al via gli interrogatori degli arrestati. Ma solo due hanno scelto di rispondere (Di martedì 15 settembre 2020) Due hanno scelto di rispondere, altri hanno deciso per il silenzio. È iniziato al settimo piano del Tribunale di Milano l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Giulio Fanales di Alberto Di Rubba, il direttore amministrativo per la Lega al Senato ed ex presidente della Lombardia Film Commission, finito agli arresti domiciliari giovedì scorso assieme ad altri due commercialisti di fiducia della Lega, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, e al cognato di quest’ultimo Fabio Barbarossa. Scillieri e Barbarossa hanno deciso di non presentarsi per gli interrogatori di oggi e di non rispondere al giudice, mentre l’interrogatorio di Manzoni, revisore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Duedi, altrideciso per il silenzio. È iniziato al settimo piano del Tribunale di Milano l’o davanti al giudice per le indagini preliminari Giulio Fanales di Alberto Di Rubba, il direttore amministrativo per laal Senato ed ex presidente della Lombardia Film Commission, finito agli arresti domiciliari giovedì scorso assieme ad altri due commercialisti di fiducia della, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, e al cognato di quest’ultimo Fabio Barbarossa. Scillieri e Barbarossadeciso di non presentarsi per glidi oggi e di nonal giudice, mentre l’o di Manzoni, revisore ...

