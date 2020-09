Flavio Montrucchio realizza il suo sogno: emozione e felicità per lui (Di martedì 15 settembre 2020) L’amato e noto conduttore Flavio Montrucchio è riuscito finalmente a realizzare un sogno a cui teneva tanto e che rende felici i fan: la felicità nei suoi occhi Flavio Montrucchio (fonte foto: Instagram, @FlavioMontrucchio)Popolare, noto e seguitissimo conduttore televisivo ed attore, Flavio Montrucchio, vera e propria star del canale Real Time, è riuscito a realizzare un sogno che ha desiderato e voluto a lungo: accanto a lui infatti, alla guida di Junior Bake Off, ci sarà sua moglie, la stupenda Alessia Mancini. Una grande notizia che colpisce il pubblico, quella che vedrà Alessia fare un bel ritorno sul piccolo schermo da cui ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) L’amato e noto conduttoreè riuscito finalmente are una cui teneva tanto e che rende felici i fan: la felicità nei suoi occhi(fonte foto: Instagram, @)Popolare, noto e seguitissimo conduttore televisivo ed attore,, vera e propria star del canale Real Time, è riuscito are unche ha desiderato e voluto a lungo: accanto a lui infatti, alla guida di Junior Bake Off, ci sarà sua moglie, la stupenda Alessia Mancini. Una grande notizia che colpisce il pubblico, quella che vedrà Alessia fare un bel ritorno sul piccolo schermo da cui ...

