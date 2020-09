Febbre a scuola, Miur impugna ordinanza di Cirio (Di martedì 15 settembre 2020) L’ordinanza regionale firmata da Alberto Cirio e che prevede l’obbligo per le scuole di misurare la temperatura degli alunni prima dell’ingresso in classe è stata impugnata dal Ministero dell’Istruzione. Le normative ministeriali infatti stabiliscono che la misurazione della Febbre va fatta a casa dalle famiglie, ma l’ordinanza firmata dal governatore piemontese il 9 settembre ribaltava la situazione, raccomandando agli istituti di misurare la temperatura prima di far entrare gli alunni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 settembre 2020) L’regionale firmata da Albertoe che prevede l’obbligo per le scuole di misurare la temperatura degli alunni prima dell’ingresso in classe è statata dal Ministero dell’Istruzione. Le normative ministeriali infatti stabiliscono che la misurazione dellava fatta a casa dalle famiglie, ma l’firmata dal governatore piemontese il 9 settembre ribaltava la situazione, raccomandando agli istituti di misurare la temperatura prima di far entrare gli alunni. L'articolo proviene da Nuova Società.

NicolaPorro : Favolosa questa idea di alcuni di cdx: i genitori che ci svezzano, ci educano, ci portano in auto, in barchino, al… - HuffPostItalia : Gismondo: 'La febbre va assolutamente misurata a scuola, proprio come al supermercato' - dietnam : RT @francesco_frenk: Ricordiamo agli scettici gne gne gne che il problema non è misurare la febbre dei propri figli tutti i giorni prima di… - ClaraMutsc : @Angelinidavide3 @La7tv In uno ospedale non entri più se non viene controllata la febbre, documento ,n.cell e passi… - francesco_frenk : Ricordiamo agli scettici gne gne gne che il problema non è misurare la febbre dei propri figli tutti i giorni prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre scuola Scuola: cosa fare se il bambino ha febbre, tosse o raffreddore FirenzeToday Controllo febbre a scuola, il governo impugna la legge del Piemonte: l'avvertimento della ministra diventa realtÃ

Il governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte che raccomanda alle scuole di misurare la febbre agli allievi all’ingresso e, se non è possibile, di verificare che l’abbiano fatto le famigl ...

Primo giorno di scuola “anti contagio”

E’ quello che hanno raccontato con entusiasmo alle telecamere di Cronache Maceratesi all’uscita delle scuole medie “Dante Alighieri” e “Mestica” e della primaria “Montessori” alle ex Casermette. Più c ...

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Oltre sei mesi di confronto a tutto campo, continuo, asfissiante per chi lo ha promosso e per chi lo ha subito, a cominciare dai cittadini. Da una parte il Governo a fornire le linee guida per la gest ...

Il governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte che raccomanda alle scuole di misurare la febbre agli allievi all’ingresso e, se non è possibile, di verificare che l’abbiano fatto le famigl ...E’ quello che hanno raccontato con entusiasmo alle telecamere di Cronache Maceratesi all’uscita delle scuole medie “Dante Alighieri” e “Mestica” e della primaria “Montessori” alle ex Casermette. Più c ...Oltre sei mesi di confronto a tutto campo, continuo, asfissiante per chi lo ha promosso e per chi lo ha subito, a cominciare dai cittadini. Da una parte il Governo a fornire le linee guida per la gest ...