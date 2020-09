Elezioni e referendum settembre 2020 | quando | dove e cosa si vota

Mov5Stelle : Tornare a casa per votare al #referendum per il #TaglioDeiParlamentari ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 2… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che il governo vada a casa il prima possibile, ma a prescindere dall'esito delle elezioni o del ref… - Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che nel Pd c’è disagio - Mania48Mania53 : RT @carmentpf: #Maglie Giustizia mediatica a orologeria a 9 giorni da elezioni regionali e da un referendum che possono cambiare le prospet… - ilconteamar : RT @carmentpf: #Maglie Giustizia mediatica a orologeria a 9 giorni da elezioni regionali e da un referendum che possono cambiare le prospet… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni referendum

Sono un professore di storia e filosofia, ora in pensione. Sto seguendo il dibattito di questi giorni sul sì o no al Referendum e ho pensato di scriverne ad alcuni miei ex studenti del liceo. Consider ...Tra pochi giorni si voterà per il referendum sul taglio dei parlamentari ma nel nord Sardegna anche per le elezioni suppletive del Senato per il seggio rimasto vacante dopo la morte della senatrice 5 ...Ministero dell'Interno e della salute hanno dettato le regole per garantire anche ai ricoverati e alle persone in isolamento domiciliare di esercitare il proprio diritto civico Nel mondo cambiato dall ...