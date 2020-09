(Di martedì 15 settembre 2020) Addio alla marchesadeCostaguti. La, figlia di Giuliae del marchese Achille BellosoDe, era nipote di donna Franca e Ignazio. Si è spenta oggi nella sua casa in provincia di Viterbo dopo una lunga malattia. Aveva 70 anni. Cittadina onoraria di Palermo Lade, che viveva quasi stabilmente a Palermo, aveva ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando la cittadinanza onoraria del capoluogo siciliano. Alla città era molto legata tanto da avere espresso il desiderio di essere sepolta nella tomba della famiglia materna, i, al cimitero di Santa Maria di Gesù. Il libro sulla madre Giulia“Le ...

nicola_vecchio : RT @SecolodItalia1: E’ morta Costanza Afan de Rivera, la nobildonna discendente dei Florio che militava in prima linea nelle file del Msi h… - SecolodItalia1 : E’ morta Costanza Afan de Rivera, la nobildonna discendente dei Florio che militava in prima linea nelle file del M… - RobertoGueli : Morta Costanza Afan de Rivera, l'ultima dei Florio - NuovoSud : Morta Costanza Afan de Rivera nipote dei Florio - rep_palermo : Morta Costanza Afan de Rivera, l'ultima dei Florio [aggiornamento delle 15:00] -

Ultime Notizie dalla rete : morta Costanza

15:53“Non voglio minimizzare la malattia ma…”, Briatore dopo il Covid19 (VIDEO) 15:42E' morta Costanza Afan De Rivera, nipote di Ignazio e Franca Florio 15:41Palermo, asili nido in ansia per sospetti ...15:30Palermo, Palazzo Asmundo riapre le porte: una notte tra arte e storia 15:30Coronavirus, due casi di positività ad Altofonte: fanno parte dello stesso nucleo familiare 15:30"Mancano i posti letto ...E’ morta, nella casa di famiglia a Roccalvecce, in provincia di Viterbo, donna Costanza Afan de Rivera Costaguti: era l’ultima nipote e discendente di Ignazio e Franca Florio. Aveva 70 anni. L’impegno ...