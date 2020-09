Difficoltà a concentrarsi | lasciare oggetti in luoghi insoliti | problemi visivi | i 10 campanelli d’allarme dell’Alzheimer

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Il morbo di Alzheimer è una malattia del cervello che provoca un declino delle capacità di memoria, di pensiero e ragionamento. E’ la più comune causa di demenza e prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che nel 1907 descrisse per primo sintomi e aspetti neuropatologici della malattia. Proprio in riferimento ai segni della malattia, secondo l’Alzheimer’s Association ci sono dei “d’allarme” che non andrebbero sottovalutati. Ecco quali sono nel dettaglio: la perdita di memoria (dimenticare le informazioni apprese di recente, date o eventi importanti, chiedere le stesse informazioni più volte); cambiamenti nella capacità di sviluppare e seguire un programma o lavorare con i numeri; difficoltà a, e impiegare molto ...