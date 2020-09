Covid: Australia, nessun morto per la prima volta in 2 mesi (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - MELBOURNE, 15 SET - L'Australia non ha registrato alcun decesso da coronavirus nelle ultime 24 ore per la prima volta in due mesi e solo 50 nuovi casi a livello nazionale: è quanto risulta in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - MELBOURNE, 15 SET - L'non ha registrato alcun decesso da coronavirus nelle ultime 24 ore per lain duee solo 50 nuovi casi a livello nazionale: è quanto risulta in ...

Covid: Australia, nessun morto per la prima volta in 2 mesi

(ANSA) - MELBOURNE, 15 SET - L'Australia non ha registrato alcun decesso da coronavirus nelle ultime 24 ore per la prima volta in due mesi e solo 50 nuovi casi a livello nazionale: è quanto risulta in ...

(ANSA) - MELBOURNE, 15 SET - L'Australia non ha registrato alcun decesso da coronavirus nelle ultime 24 ore per la prima volta in due mesi e solo 50 nuovi casi a livello nazionale: è quanto risulta in ...