Commisso: «Noi zero debiti, leggete quelli che hanno Juve, Inter, Milan e Roma»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha analizzato il momento della compagine viola dopo il suo ritorno in Italia Rocco Commisso è tornato in Italia dopo sette mesi, ecco un estratto delle parole del presidente della Fiorentina riportate da firenzeviola.it: «Speriamo. Ci sono tante squadre che non hanno i conti a posto… La Fiorentina ha zero debiti con le banche, semmai solo per i giocatori. Dovete essere contenti: i debiti li facciamo in America. leggete quanti debiti hanno Milan, Roma, Juventus e Inter… La Fiorentina finanziariamente è ok ma non si può spendere così ogni anno».

