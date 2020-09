Chadwick Boseman è stato sepolto in Carolina: svelata la causa della morte (Di martedì 15 settembre 2020) Il certificato di morte di Chadwick Boseman, sepolto nella Carolina del Sud, ha fatto chiarezza sulle complicanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa, a soli 43 anni. Chadwick Boseman, morto il 28 agosto 2020 a soli 43 anni, è stato sepolto nella Carolina del Sud. Il certificato di morte ha reso noti ulteriori dettagli riguardo le causa della sua scomparsa: un'insufficienza multiorgano, conseguenza del tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016. A distanza di oltre due settimane dalla sua precoce scomparsa, è stato reso noto che Chadwick Boseman è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) Il certificato didinelladel Sud, ha fatto chiarezza sulle complicanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa, a soli 43 anni., morto il 28 agosto 2020 a soli 43 anni, ènelladel Sud. Il certificato diha reso noti ulteriori dettagli riguardo lesua scomparsa: un'insufficienza multiorgano, conseguenza del tumore al colon che gli eradiagnosticato nel 2016. A distanza di oltre due settimane dalla sua precoce scomparsa, èreso noto cheè ...

Chadwick Boseman è stato sepolto nella sua città natale, in Carolina

Chadwick Boseman è stato sepolto vicino alla sua città natale, in Carolina del Sud. L'attore conosciuto in tutto il mondo come l'eroe Marvel Black Panther è morto il 28 agosto dopo una battaglia di qu ...

a meno che i Marvel Studios non scelgano di scambiarlo con Black Panther 2 la cui produzione a causa della morte di Chadwick Boseman appare sempre più incerta.

