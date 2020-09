Can Yaman, Daydreamer non va più in onda la domenica: cambiamenti a Mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Ancora cambiamenti per Daydreamer. Mediaset ha rivoluzionato per l’ennesima volta la programmazione della soap opera turca con protagonista l’affascinante Can Yaman. Dal prossimo 20 settembre 2020 la serie non andrà più in onda la domenica pomeriggio, contro Mara Venier e la sua domenica In. Nonostante il buon risultato raggiunto la scorsa settimana pare che l’azienda … L'articolo Can Yaman, Daydreamer non va più in onda la domenica: cambiamenti a Mediaset proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 settembre 2020) Ancoraperha rivoluzionato per l’ennesima volta la programmazione della soap opera turca con protagonista l’affascinante Can. Dal prossimo 20 settembre 2020 la serie non andrà più inlapomeriggio, contro Mara Venier e la suaIn. Nonostante il buon risultato raggiunto la scorsa settimana pare che l’azienda … L'articolo Cannon va più inlaproviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - pomeriggio5 : ??? Da quando tempo non sentivate 'caffeuccio'? #Pomeriggio5 è tornato! Oggi tra le cose di cui parleremo, Can Yama… - GagaGurlxo : RT @trash_italiano: Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - Le_Yamanine : ??Più bella cosa di te nn c è ??Inutile parlare ...osserviamo???? @canyaman1989 #BayYanlis @FARKTRGT @GoldYapim… - SDany89 : RT @Lii_dia_: Dopo ore di ricerche, tagli e smadonnamenti, ecco a voi 'CAN YAMAN E I REGALI DELLE FAN' ENJOY??? #BayYanlis #CanYaman https… -